В результате атак РФ на Запорожскую область 5 апреля поражены агропредприятие, квартиры и дома
За прошедшие сутки РФ атаковала Запорожскую область по артиллерии, авиации, РСЗО и беспилотникам. Повреждены агропредприятие, квартиры и дома
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме.
"Снова под ударом врага оказались Пологовский и Васильевский районы. За минувшие сутки (5 апреля, - ред.) оккупационные войска совершили четыре авиаудара, три атаки БПЛА, трижды били из РСЗО и 58 артиллерийских обстрелов", - отметили в администрации.
На Гуляйполье в результате атак артиллерии поражено агропредприятие и квартиры, а в Васильковском районе – частный сектор.
- Напомним, в течение 5 апреля российские военные избивали по Херсонской области 42 раза, по облцентру пришлось 9 раз.
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