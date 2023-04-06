Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме.

"Снова под ударом врага оказались Пологовский и Васильевский районы. За минувшие сутки (5 апреля, - ред.) оккупационные войска совершили четыре авиаудара, три атаки БПЛА, трижды били из РСЗО и 58 артиллерийских обстрелов", - отметили в администрации.

На Гуляйполье в результате атак артиллерии поражено агропредприятие и квартиры, а в Васильковском районе – частный сектор.