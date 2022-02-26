В результате артобстрела столичной Соломенки загорелись склады. Есть погибшие
26 февраля в 08:30 в Соломенском районе по ул. Волынская 69, возник пожар в двух складских постройках на площади около 700 м кв. с последующим распространением на рядом расположенные гаражи
Об этом сообщает ГСЧС.
"Воспламенение возникло в результате попадания боеприпаса", - отмечают спасатели.
В 11:28 пожар в складских зданиях и гаражах в Соломенском районе был ликвидирован.
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В результате попадания снаряда погибли 2 человека, отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
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