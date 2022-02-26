В результате артобстрела столичной Соломенки загорелись склады. Есть погибшие

Об этом сообщает ГСЧС.



"Воспламенение возникло в результате попадания боеприпаса", - отмечают спасатели.



В 11:28 пожар в складских зданиях и гаражах в Соломенском районе был ликвидирован.



Читайте и смотрите также : Российская ракета попала в многоэтажку на столичном проспекте Лобановского



В результате попадания снаряда погибли 2 человека, отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.







Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb