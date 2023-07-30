И да, это типичный популизм. У нас не хватает дронов. И потому нужно просто забрать деньги у одних и отдать другим и все будет хорошо. Простое решение сложной проблемы. Простое решение, которое просто не работает. Как обычно с популизмом.

Триггером этих сообщений стала сначала российская пропаганда, когда украинцы почему-то начали распространять пропагандистское видео о производстве ланцетов. Да, в России есть беспилотники. Сюрприз. Но к чему заталкивать в наше информационное пространство давящую на эмоции российскую пропаганду? Распространять ролик россиян? Еще бы Конашенкова начали транслировать.

А вторая любимая тема украинцев – это перевод экономики на военные рельсы. Идея которой тянется ко Второй Мировой и советскому кинематографу. Что не имеет никакого отношения к текущей реальности. Никто в современном мире не переводит экономику на военные рельсы. В том числе, кстати, Россия. Увеличивают, конечно, расходы на военное производство. Но никакого отношения к условной экономике военного времени там нет.

Более того, современное общество, что в Украине, что в России, какие бы они ни были разные, просто не способны перейти в режим "военная экономика", присущий бедному тоталитарному обществу. А если это пытаться сделать, то военная экономика уничтожит нормальную экономику и государство просто потеряет способность функционировать. В современном мире есть единственный пример страны, постоянно живущей в режиме "военная экономика". Это и Северная Корея. Такой себе пример для подражания.

Таким образом, имеем чистую эмоциональную реакцию, основанную на ложных нарративах, которую кто-то постоянно усиливает новыми вбросами. Что в результате? Демотивация. Прежде всего.

Читайте также: Проще рассказывать, что какая-то культурка — не ко времени

Но давайте разбираться.

Правда, в том, что денег всегда не хватает. Но. Прежде всего, нужно отметить, что недостаток дронов в украинской армии не имеет ничего общего с проблемой нехватки денег. Разве кто-то слышал, что министерство обороны заказало 100 500 дронов, но на это не хватает средств? Вряд ли. Таким образом, прежде всего это управленческая и административная проблема, а потом уже финансовая. Но почему все разговоры переходят именно на финансы. Будто увеличение военного бюджета за счет не осуществления каких-то расходов сразу помогло бы. Но нет. Это не решит проблему. Но почему именно на этом акцентируется внимание. Переводя стрелки с действительно важных тем.

Идём дальше. Есть мнение, что деньги тратятся не туда. А нужно только на армию. Причем это мнение усиливается низким уровнем доверия к агентам, которые собственно и занимаются расходованием средств. И это проблема. Но здесь нужно разделять. Действительно, есть большие коррупционные риски. Но нужно ли забрать у одних и отдать другим? Тем более, что и к этим другим довериям тоже не будет много.

Первое – это невозможно в очень многих случаях. О чем идет речь? Прежде всего, о том, что наш бюджет сейчас делится почти пополам. Половина – это деньги наших западных партнеров. Другая половина – это деньги, которые собрал минфин в Украине. Это то, что мы заработали. И вот то, что мы заработали и тратится на армию. А деньги наших западных партнеров мы не имеем права тратить на финансирование войны. Такие правила. И нравится это нам или не нравится, не имеет особого значения.

Читайте также: Что такое "военная экономика"

Таким образом, просто нельзя забрать из одних издержек и перераспределить на другие. Когда строится музей или снимается сериал, это, скорее всего, тратятся именно средства наших западных партнеров. И купить на эти средства дроны просто невозможно.

Ну и общий вопрос – финансирование культуры во время войны. И тут вряд ли украинцы отважатся спорить с Черчиллем, которому принадлежит фраза "Если не финансировать культуру во время войны, ради чего мы воюем?". И да, у нас у всех разные вкусы. И некоторые проекты могут выглядеть не культурными и т.п. Но ведь это уже наши субъективные взгляды, не имеющие отношения к глобальному подходу – культуру тоже нужно финансировать.

Вторая тема – почему строят дороги и стадионы, когда нужны дроны. И здесь важно понять, что речь идет о местных бюджетах. Есть бюджет Украины, из которого финансируется армия. И должны финансировать, в том числе, и дроны. И есть местные бюджеты, средства общин. И это разные вещи. И забрать деньги у местных бюджетов и передать в государственный бюджет, конечно, можно, но это будет разрушением местного самоуправления. И разрушит реформу децентрализации. Очень успешную, кстати, реформу.

Следует ли разрушать реформу децентрализации, чтобы просто перераспределить финансовые потоки? Очень сомнительно. Ибо опять же проблема нехватки средств не является основной проблемой в вопросе обеспечения армии дронами. И просто увеличение финансового потока под руководством правительства ничего не изменит в ситуации с дронами. А вот местное самоуправление разрушит.

Читайте также: "Незабудка на 10 миллионов. Во время войны...

И так, как бы это ни выглядело дико, но дороги в городах нужно ремонтировать даже во время войны. Потому что это обеспечивает функционирование экономики. А значит увеличивает стойкость системы. И атаки Путина сейчас по нашим портам показывают, что он разрушает украинскую экономику с не меньшим рвением, чем пытается бить по нашей армии. Понимая значимость экономики для устойчивости Украины. К тому же ремонт дорог – это те же рабочие места. Это деньги, которые затем уходят в экономику страны. Как и деньги на производство сериалов и прочего. И, может быть, таким образом сдерживаем многих от эмиграции. А вряд ли кто-то будет спорить, что сохранение человеческого капитала сейчас является нашим первым приоритетом. Что, конечно, не нивелирует вопрос приоритетности расходов местных общин и коррупционные риски, которые при этом точно есть. Но если при ремонте дорог воруют, это не значит, что не нужно ремонтировать дороги.

Сохранение нормальной экономики, где работают кафе и бассейны, где ремонтируют дороги и собирают урожай, является залогом нашей победы. Необходимым, но, конечно, недостаточным для победы. Без тыла, без экономического и культурного тыла, ни одна, даже самая героическая армия мира, не сможет воевать. Это может звучать цинично или парадоксально, но это верно.

Итак, расходы на армию должны быть приоритетом в войне. Но приоритетом в длинном списке затрат и задач, каждая из которых важна.

И нет простого решения.

Источник

Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.