Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что взрыв произошел из-за утечки сжиженного газа в помещении ресторана-барбекю на одной из людных улиц.

В четверг, 22 июня, спасательную операцию завершили. Пока известно, что, несмотря на усилия спасателей, 31 человек погиб. Еще семь человек удалось спасти, они получают медицинскую помощь, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Фото: Reuters