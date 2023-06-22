В ресторане-барбекю в Китае произошел взрыв, 31 человек погиб
На севере Китая, в городе Иньчуань, столице Нинся-Хуэйского автономного района, вечером 21 июня произошел взрыв в ресторане-барбекю, известно о 31 погибшем
Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что взрыв произошел из-за утечки сжиженного газа в помещении ресторана-барбекю на одной из людных улиц.
В четверг, 22 июня, спасательную операцию завершили. Пока известно, что, несмотря на усилия спасателей, 31 человек погиб. Еще семь человек удалось спасти, они получают медицинскую помощь, один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Фото: Reuters
- 22 июня в центре Парижа произошел мощный взрыв из-за утечки газа. Известно о по меньшей мере 37 раненых людях.
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