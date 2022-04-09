В решении отключения определенных каналов, среди которых "Еспресо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством, – политолог
Игорь Рейтерович отметил, что таким образом "кто-то из представителей власти действует на опережение"
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Политолог подчеркнул, что отключение "Эспрессо" от сети Т2 – это совершенно бессмысленное и даже преступное решение.
"В момент, когда мы боремся с Россией, наша власть применяет некоторые методы, которые характерны для агрессора. Думаю, в таком решении отключения определенных каналов видна попытка каким-то образом перераспределить или установить тотальный контроль над информационным пространством, учитывая те моменты, которые сейчас происходят: и переговоры, и некоторые немногочисленные критические вопросы, которые нужно задавать", – сказал он.
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Также Рейтерович отметил, что из-за отключения телеканалов от вещания, кто-то из представителей власти действует "на опережение": "Кто-то понимает, что рано или поздно война закончится, но политика никуда не денется, нужно быть на выборах, а для этого необходимо иметь хорошие стартовые возможности. Поэтому желательно, чтобы не задавали какие-то неудобные вопросы, в том числе касающиеся подготовки к войне", - отметил политолог.
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