Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В решающих битвах РФ может делать ставку на авиацию, поэтому Украина должна усиливать свои силы ПВО, - Politico

В решающих битвах РФ может делать ставку на авиацию, поэтому Украина должна усиливать свои силы ПВО, - Politico

14 февраля, 2023 вторник
23:01
война с Россией

По данным западной разведки, Россия стягивает авиацию к границам с Украиной – это свидетельствует о том, что Москва может использовать ее, чтобы поддержать наземное наступление.

Об этом пишет Politico.

"Хотя основной российский потенциал - сухопутные войска - очень деморализованные, очень, очень ободранные, очень истощенные, у россиян все еще есть достаточно значительные военно-воздушные силы", - сказал высокопоставленный чиновник администрации США, не имевший права говорить публично.

Чиновник добавил, что они их стягивают к границам, изымая из мест долгосрочного хранения.

Чиновник отметил, что Россия "очевидно… готовится к какому-то типу наступления", указав на "массовую мобилизацию" и "накопление авиационных средств" как два основных индикатора.

В то же время, отвечая на вопрос о планах Москвы, министр обороны США Ллойд Остин признал возможности России, но приуменьшил обеспокоенность любой неизбежной воздушной кампанией.

"С точки зрения того, собирает ли Россия свою авиацию для массированной воздушной атаки, мы пока этого не видим", - сказал Остин на пресс-конференции в Брюсселе.

Но добавил, что у России есть значительное количество самолетов в распоряжении и много возможностей.

"Именно поэтому, – сказал Остин, – мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше возможностей противовоздушной обороны".

Он также отметил, что "Украина проделала невероятную работу по перехвату большого количества ракет", и что партнеры Киева делают все, чтобы Украина смогла защитить себя, если Россия все-таки привлечет в бой свою авиацию.

"Пока они этого не сделали, — добавил он, — потому, что ПВО Украины было очень эффективным".

Эксперты отмечают, что первые дни войны оказались трудными для российской авиации, из-за чего Москва ограничила использование военных самолетов в украинском воздушном пространстве.

Но теперь, сказал высокопоставленный чиновник администрации, тот факт, что российские сухопутные силы истощены, "лучший показатель того, что они могут применить средства воздушного боя".

  • Напомним, Зеленский рассказал, что результатами девятой встречи в формате "Рамштайн" стало подтверждение получения больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов для Украины.

наступление ВСУ
потери окуппантов
Читайте также:
Кому належить енергетична інфраструктура України
13 февраля, 2023 понедельник
Кому принадлежит энергетическая инфраструктура Украины
російський літак винищувач
14 февраля, 2023 вторник
Истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета возле Польши
Дмитро Підручний (ліворуч )
13 февраля, 2023 понедельник
Биатлон: Лидер сборной Украины Пидручный пропустит индивидуальную гонку на ЧМ-2023
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.44
    Покупка 39.44
    Продажа 40.15
  • EUR
    Покупка 41.79
    Продажа 42.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
14 февраля
23:04
Эксклюзив
Уже пошел четвертый месяц, а на заводе нет ни заказчика, ни реального хозяина – эксгендиректор ЧАО "АвтоКрАЗ" Черняк
22:28
Подтверждено больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов для Украины, - Зеленский о результатах "Рамштайна"
22:14
Зеленский: на востоке происходит беспрецедентное уничтожение военного потенциала РФ, который она не сможет восстановить
21:55
ДТЭК: В Киеве и двух областях 15 февраля не будут отключать свет
21:49
Обзор
Критическая ситуация в Бахмуте, США могут предоставить Украине конфискованное иранское оружие, Молдова – следующая цель Путина. Мировые СМИ об Украине 14 февраля
21:47
Аналитика
Сергей Згурец
Итоги "Рамштайн-9": танки, самолеты, ПВО, боеприпасы. Колонка Сергея Згурца
21:40
Рекордные контракты: Air India заказала 470 самолетов Boeing и Airbus
21:39
нефть
Израиль впервые в истории начал экспорт нефти
21:32
США осудили российского бизнесмена Клюшина за хакерство и мошенничество, - Reuters
21:07
Пригожин признался, что был основателем и руководителем "фабрики троллей"
20:33
В Украине создали приложение Dobre, помогающее узнать состояние близких с оккупированных территорий
20:26
Землетрясение в Турции унесло жизни 5 украинцев, 10 спасены, 7 считаются пропавшими, - МИД
20:06
Эксклюзив
Доступа к медицине для гражданских практически нет, - глава Северодонецкого РВА Власенко
20:05
Обновлено
Новая почта
"Новая почта" заработала после технического сбоя, работу отделений продлили на час
20:01
OPINION
Лига наций, ООН?.. Что дальше?
20:00
Обзор
Победные новости 356 дня войны: партизаны в Новой Каховке, дроны, которые могут пролететь 2,5 тыс. км, и помощь США в контрнаступлении
19:58
"Язык ветра": презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"
19:56
Петиция о переименовании России в Московию набрала 25 тыс. голосов
19:54
Звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклз сыграл главную роль в трейлере к российской видеоигре об СССР
19:34
Россия обвинила Украину в распространении "фейка" о похищении армией РФ радиоактивных отходов из ЧАЭС и загрязнении Киевщины
19:08
Украинские военные могут вернуться с учений в Германии с танками, – посол Фельдгузен
18:59
Россия перешла к войне на истощение, – генерал Милли
18:55
Инфографика
Нут с мясом. Рецепт
18:54
Русские военные
Враг концентрирует наступательные усилия на пяти восточных направлениях – Генштаб
18:52
Пригожин не подтвердил оцепление Бахмута и назвал работу ВСУ "мясорубкой"
18:46
Эксклюзив
Пролет ракеты РФ над Молдовой и Румынией – это последствия безнаказанности, – политаналитик Горбач
18:39
Эксклюзив
Россия использует около 40 аэродромов в агрессии против Украины, - спикер Командование Воздушных Сил ВСУ Игнат
18:29
Резников встретился со Столтенбергом: обсудили системное взаимодействие с НАТО
18:22
нефть
Резерв на 61 день: правительство готовит законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов
18:22
Правительство упростило ввоз в Украину товаров военного назначения
18:20
Эксклюзив
В районе Мариуполя сейчас до 40 тыс. военных РФ, – советник мэра Андрющенко
18:08
OPINION
Константин Москалец
Искусственный интеллект провожает человека на пенсию
17:49
Шмыгаль сообщил об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой
17:46
Эксклюзив
Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически, - генерал Милли
17:44
Зеленский встретился с главой МИД Канады Мелани Жоли: обсудили первоочередные потребности Украины
17:38
Эксклюзив
Ллойд Остин
Мы продолжим работать, пока не готовы сделать какое-либо объявление, - Остин об истребителях для Украины
17:36
На вооружении ВСУ появились два комплекса Raybird-3, способных летать на 2500 км
17:30
Эксклюзив
Союзники работают над эффективным контрнаступлением ВСУ весной, - Остин
17:22
НАТО
НАТО разрабатывает инструкции на случай участия в высокоинтенсивном конфликте – Bloomberg
17:14
"Процесс декоммунизации": МИД Польши уволил всех сотрудников, учившихся в российском МГИМО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV