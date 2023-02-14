Об этом пишет Politico.

"Хотя основной российский потенциал - сухопутные войска - очень деморализованные, очень, очень ободранные, очень истощенные, у россиян все еще есть достаточно значительные военно-воздушные силы", - сказал высокопоставленный чиновник администрации США, не имевший права говорить публично.

Чиновник добавил, что они их стягивают к границам, изымая из мест долгосрочного хранения.

Чиновник отметил, что Россия "очевидно… готовится к какому-то типу наступления", указав на "массовую мобилизацию" и "накопление авиационных средств" как два основных индикатора.

В то же время, отвечая на вопрос о планах Москвы, министр обороны США Ллойд Остин признал возможности России, но приуменьшил обеспокоенность любой неизбежной воздушной кампанией.

"С точки зрения того, собирает ли Россия свою авиацию для массированной воздушной атаки, мы пока этого не видим", - сказал Остин на пресс-конференции в Брюсселе.

Но добавил, что у России есть значительное количество самолетов в распоряжении и много возможностей.

"Именно поэтому, – сказал Остин, – мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше возможностей противовоздушной обороны".

Он также отметил, что "Украина проделала невероятную работу по перехвату большого количества ракет", и что партнеры Киева делают все, чтобы Украина смогла защитить себя, если Россия все-таки привлечет в бой свою авиацию.

"Пока они этого не сделали, — добавил он, — потому, что ПВО Украины было очень эффективным".

Эксперты отмечают, что первые дни войны оказались трудными для российской авиации, из-за чего Москва ограничила использование военных самолетов в украинском воздушном пространстве.

Но теперь, сказал высокопоставленный чиновник администрации, тот факт, что российские сухопутные силы истощены, "лучший показатель того, что они могут применить средства воздушного боя".