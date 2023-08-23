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Новости компаний

В ремонт производственной линии на Полтавском ГОКе инвестировали $2 миллиона

23 августа, 2023 среда
14:40

Полтавский горно-обогатительный комбинат, входящий в группу Ferrexpo, самостоятельно завершил ремонт производственной линии №2 в цехе производства окатков. В частности, была отремонтирована трубчатая печь. Инвестиции в данный ремонт составили почти $2 миллиона

Об этом сообщает компания Ferrexpo на своем официальном канале в Telegram.

Ремонтные работы были выполнены в несколько этапов за 64 суток с привлечением 90 работников предприятия. В ходе ремонта было установлено семь новых элементов массой 275 тонн.

"Этот ремонт – часть нашего стратегического плана по замене частей печей на всех технологических линиях, чтобы в конечном счете обеспечить максимальную производительность за счет увеличения межремонтного периода оборудования. Планово-предупредительный ремонт этой технологической линии длился в течение 64 суток и проходил в несколько этапов, которые предусматривали замену как металлоконструкций трети трубчатой печи, так и огнеупорной футеровки. На сегодняшний день заменено в общей сложности более 2/3 оборудования и это позволит успешно эксплуатировать печь на протяжении нескольких десятков лет", – сказал Сергей Чеботарев, директор по техническому обслуживанию, ремонтам и энергетическому обеспечению ЧАО "Полтавский" ГОК".

Это четвертая печь, обновленная собственными силами предприятий Ferrexpo.

В первом полугодии 2023 года капитальные инвестиции Ferrexpo составили $58 миллионов, что соответствует второму полугодию 2022 года ($59 миллионов). По итогам 2022 года Ferrexpo сократило производство окатков на 46% по сравнению с 2021 годом – до 6,053 млн. тонн.

Ferrexpo – горная компания с активами в Украине (Полтавский ГОК, Еристовский ГОК, Билановский ГОК), которая прошла листинг на Лондонской фондовой бирже.

Экономика
Ferrexpo
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