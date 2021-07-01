В реке в Польше нашли тело 36-летней украинки

Об исчезновении 36-летней украинки сообщил ее работодатель, передает Dziennik.pl .

Как отмечается, польские спасатели и полиция обнаружили в реке Равка в населенном пункте Кужешин вблизи города Рава Мазовецка умершей гражданку Украины.

Так, работодатель обратился в правоохранительные органы об исчезновении украинки, когда она второй день подряд не вышла на работу. По его словам, в воскресенье после обеда она пошла на реку Равка и не вернулась домой.

Поэтому полиция и спасатели организовали поиски пропавшей украинском в районе, куда она пошла. Привлекали полицейский вертолет. Во время поисков в воде обнаружили тело женщины и доставили его на берег.

Местная прокуратура начала следствие по делу гибели украинском. Следствие должно установить причины смерти.

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