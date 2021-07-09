В регуляторе ЕС заявили о возможной связи воспаления сердца с некоторыми вакцинами против COVID-19
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило о возможной связи между редкими случаями воспаления сердца и вакцинами против коронавируса от Pfizer и Moderna
Об этом пишет LB.ua со ссылкой на Reuters .
Комитет регулятора по безопасности заявил, что сердечные заболевания (миокардит и перикадит) должны быть указаны как возможные побочные эффекты в вакцинах Pfizer и Moderna.
По данным агентства, такие случаи возникали в течение 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы у молодых мужчин.
В комитете рекомендуют людям с болезнью Кларксона, которая поражает капилляры крови, не вакцинироваться вакциной Johnson & Johnson.
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