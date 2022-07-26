В регионах Украины планируют ввести должности специалистов по безопасности в образовательной среде
Министерство образования и науки Украины планирует введение должности специалиста по безопасности в образовательной среде
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в телеграме.
"Сегодня во время рабочей встречи обсудили вопросы безопасного образовательного процесса с коллегами... Рассмотрели возможность введения должности специалиста по безопасности в образовательной среде. Это решение руководители департаментов (управлений) образования и науки ОВА уполномочены принимать самостоятельно (с учетом особенностей ситуации в регионе) ", - пишет Шкарлет.
Как говорится в сообщении, Министерство образования и науки Украины поддерживает реализацию проектов безопасности, инициированных МВД и заинтересованными сторонами, поскольку безопасность детей и учителей является главной.
Также Шкарлет проинформировал, что в ответ на запрос МОН представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине создали онлайн-инструмент для отслеживания безопасности в учебных заведениях, чтобы более эффективно организовать образовательный процесс.
"Инструмент является частью национальной системы автоматизированного информационного комплекса и может быть использован в целях проекта по введению должности специалиста по безопасности", - пишет министр.
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