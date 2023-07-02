Николай Княжицкий

В регионах, наибольше пострадавших от русификации, особенно на востоке и юге, украинский дубляж фильмов стал главным инструментом изучения украинского языка
Его отмена не заставит смотреть фильмы на английском, а вернет этих людей к просмотру русского дубляжа на Netflix и других интернет-спутниковых платформах
Это приведет к полному уничтожению едва живого кинопроката и безработице украинских актеров. Я уже молчу о детках, которых мы так сложно отучаем от русскоязычного YouTube и других платформ!
Вместе с тем разрешить показ англоязычных программ и фильмов без перевода с титрами можно. Но зачем запрещать украинский язык?
Вчера в Буче был концерт реквием. Посмотрите, как прекрасно поет на сцене "Червону калину" глава комитета по культуре Парламента Литвы, депутат Сеймаса Витаутас Йозапайтис.
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