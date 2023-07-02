Николай Княжицкий

Это приведет к полному уничтожению едва живого кинопроката и безработице украинских актеров. Я уже молчу о детках, которых мы так сложно отучаем от русскоязычного YouTube и других платформ!

Вместе с тем разрешить показ англоязычных программ и фильмов без перевода с титрами можно. Но зачем запрещать украинский язык?

Вчера в Буче был концерт реквием. Посмотрите, как прекрасно поет на сцене "Червону калину" глава комитета по культуре Парламента Литвы, депутат Сеймаса Витаутас Йозапайтис.