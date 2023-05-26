В реестре пропавших без вести находятся более 23 тысяч человек

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

"С начала мая заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах... Все родные, разыскивающие пропавших без вести, которые обращались в Национальную полицию с заявлением об исчезновении человека, и те, кто обращался в Офис уполномоченного в отношении пропавших без вести к этого реестра внесены. Это более 23 тысяч человек".

Уполномоченный подчеркнул, что не все лица из реестра исчезли при особых обстоятельствах. В него автоматически внесены данные по предварительным заявлениям родственников. При выдаче подъемников из реестра специалисты проверяют, действительно ли человек пропал при особых обстоятельствах.

Котенко отметил, что за год деятельности его Офиса было установлено местонахождение около восьми тысяч пропавших без вести.