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В реестре пропавших без вести находятся более 23 тысяч человек

26 мая, 2023 пятница
15:49
Общество

В Единый реестр пропавших без вести внесена информация о 23 700 людях. За год Офис уполномоченного в отношении лиц, пропавших без вести, установил пребывание около 8 тысяч человек и вернул тела более 1500 погибших воинов

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

"С начала мая заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах... Все родные, разыскивающие пропавших без вести, которые обращались в Национальную полицию с заявлением об исчезновении человека, и те, кто обращался в Офис уполномоченного в отношении пропавших без вести к этого реестра внесены. Это более 23 тысяч человек".

Уполномоченный подчеркнул, что не все лица из реестра исчезли при особых обстоятельствах. В него автоматически внесены данные по предварительным заявлениям родственников. При выдаче подъемников из реестра специалисты проверяют, действительно ли человек пропал при особых обстоятельствах.

Котенко отметил, что за год деятельности его Офиса было установлено местонахождение около восьми тысяч пропавших без вести.

  • В Министерстве внутренних дел заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Этот реестр представляет собой полностью защищенную базу данных.
Украина
Война с Россией
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