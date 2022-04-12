В реестре предателей оказались 73 политика, 13 журналистов и судья

Как сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, из представителей медиасферы в реестр внесены: Кирилл Вышинский, Игорь Гужва, Снежана Егорова, Андрей Ермолаев, Светлана Крюкова, Глеб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Медведева, Диана Панченко, Алексей Романов, Александр Семченко.

Перед тем, как внести лицо в этот список, "Движение Честно" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации он активно сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями.

Всего в реестре четыре категории: политики, судьи и юристы, медийщики и правоохранительные органы.



В реестре собраны данные о коллаборантах из 14 областей Украины.

ОО "Движение Честно" продолжает искать коллаборантов и призывает всех, кто имеет такую информацию, делиться ею.

Информацию о всех участниках списка можно просмотреть по ссылке .

17 марта Движение Честно запустило Реестр Zрадников, в котором будут списки политиков (депутаты местных советов, члены исполнительных органов власти, главы ОГА и РГА), сделавшие заявления в пользу оккупантов, проводили пророссийскую пропаганду, участвовали в организации псевдореферендума, формировали подконтрольные РФ" органы власти".

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