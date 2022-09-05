В реестре коллаборантов уже 800 человек, среди них политики, судьи, правоохранители и медийщики, - координатор проектов ЧЕСТНО Березюк

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.



"Уже 800 человек в реестре коллаборантов, к которому мы добавляем политиков, судей, правоохранителей и медийщиков. Реестра почти пол года, ведем его с 16 марта 2022 года. Пополняется достаточно активно, собираем запросы от граждан, обрабатываем предоставленную информацию и добавляем в реестр, если на то есть основания. Работаем по разработанной методологии", - проинформировала координатор проектов ЧЕСТНО.



Екатерина Березюк пояснила, что по методологии отработаны десять критериев, опирающихся на законы о коллаборантах и государственной измене.



"Что касается медийщиков, то вносим данные о систематической российской пропаганде, распространении фейков, манипуляции. Как правило, коллаборанты вели свою деятельность в течение нескольких лет, даже с 2014 года, а то и раньше. Некоторые после полномасштабного вторжения формально перешли на украинскую сторону, но таких лиц мы все равно вносим в реестр. Уже открыто более 1 500 уголовных введений, но до суда дошло только 7% этих дел", - отметила Березюк.



Координатор проектов ЧЕСТНО добавила, что среди таких дел есть и медийщики, ведь их значительно меньше, чем политиков или правоохранителей. Именно по медийщикам трудно доказывать виновность личности и собирать доказательную базу, потому что удаляются эфиры, а сами медийщики меняют свою риторику.

31 августа СБУ заявила, что в Украине будут судить заговорщиков, которые с россиянами и "Украинским выбором" Медведчука готовили силовой переворот и имели связь с Сурковым

1 сентября Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила сеть агитаторов, способствовавших боевикам террористической организации "ЛНР" в проведении взрывной деятельности против Украины

3 сентября проинформировали, что по материалам Службы безопасности Украины суд назначил 15 лет тюрьмы предатель , который "охранял" для России захваченные мосты в Запорожье