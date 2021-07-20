В реестр олигархов могут попасть до пяти депутатов Рады - Корниенко
В случае принятия президентского законопроекта №5599, в Реестр олигархов могут попасть около пяти народных депутатов
Об этом заявил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Украинским новостям".
"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать. Называть коллег не буду ", - сказал он.
Также Корниенко высказал предположение, что у нардепов из "Слуги народа" "нет перспектив" попасть в Реестр олигархов.
"Осенью мы, в любом случае, его примем. Мне лично кажется, что в этот законопроект можно вносить различные изменения, но в них нет смысла. Это рамочный закон, фундаментальный, который прописывает новую парадигму отношений между бизнесом, политикой и обществом ", - предположил Корниенко.
Он также рассказал, что народные депутаты подали 1230 поправок ко второму чтению проекта закона, но отметил, что не считает целесообразным "концептуально" менять текст документа.
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