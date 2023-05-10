Об этом стало известно из сообщения Думская.net.

Отмечено, что сегодня, 10 мая, правоохранители проводят обыски в редакции "Думской".

"В рамках какого уголовного производства продолжаются следственные действия, пока неясно", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в комментарии корреспонденту издания пресс-служба полиции Одесской области заверила, что обыски не имеют никакого отношения к работе издания и препятствовать журналистской деятельности правоохранители не будут. Там заявили, что журналисты могут пройти на свои рабочие места и даже фиксировать происходящее, но не публиковать эту информацию.

В "Думской" рассказали, что правоохранители проводят обыски и у главы фракции "Европейская Солидарность" в Одесском облсовете Михаила Шмушковича.

"Отметим, что все эти события разворачиваются на фоне конфликта между руководством области и оппозицией в облсовете, которая требует возвращения надбавки в 30 тысяч гривен для украинских военных. "Думская" постоянно освещает эту проблему. Как и скандал вокруг издательства "Черноморье", откуда глава облсовета изгнал волонтеров, плетущих маскировочные сетки для фронта", - отметило издание.

На событие отреагировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Вы спросите причину обысков? Отвечаю: критика Ермака, возвращение 30 тысяч военным и наша жесткая позиция по ОПЗЖ в Одесском облсовете. Напомню, в Одесском облсовете сидит чмо из ОПЗЖ Шкаровский, являющийся заместителем главы облсовета "слуги" Диденко. И вот этот Шкаровский рассказывает, что терроборона – это бандформирование и нужно опуститься на колени перед Путиным. Мы выступаем за то, чтобы как минимум его и его партию изгнать из Облсовета. А как максимум – посадить в тюрьму за коллаборационизм", – написал Гончаренко.