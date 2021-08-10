В Red Bull извинились за дрифт на Софиевской площади
10 августа в компании Red Bull принесли извинения за то, что без разрешения сняли видео на одной из центральных площадей города, не установив заграждения но не почистив мостовую от следов шин после представления
Об этом компания Red Bull заявила в комментарии "Общественному ".
В компании заявили, что, к сожалению, во время проведения съемок на Софиевской площади "не выполнили всех необходимых процедур".
"Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем. Мы изначально руководствовались правилом оставить место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения. И эта работа сейчас продолжается. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые поддерживали в течение многих лет", - убеждают в компании.
Читайте также: Организатором дрифта в Киеве выступил Red Bull, участницей - Alyona Alyona: певица говорит - думала это видео ко Дню Независимости
Об изъятии машин по состоянию на 19:30 10 августа сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
- Напомним, в столице на Софийской площади 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт .
- Полиция открыла уголовное производство.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать ситуацию с созданием ролика с дрифтом на Софийской площади.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.7
Покупка 26.7Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное