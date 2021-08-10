В Red Bull извинились за дрифт на Софиевской площади

Об этом компания Red Bull заявила в комментарии "Общественному ".

В компании заявили, что, к сожалению, во время проведения съемок на Софиевской площади "не выполнили всех необходимых процедур".

"Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем. Мы изначально руководствовались правилом оставить место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения. И эта работа сейчас продолжается. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые поддерживали в течение многих лет", - убеждают в компании.



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Об изъятии машин по состоянию на 19:30 10 августа сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.