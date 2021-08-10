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В Red Bull извинились за дрифт на Софиевской площади

10 августа, 2021 вторник
23:04
Общество На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт

10 августа в компании Red Bull принесли извинения за то, что без разрешения сняли видео на одной из центральных площадей города, не установив заграждения но не почистив мостовую от следов шин после представления

Об этом компания Red Bull заявила в комментарии "Общественному ".

В компании заявили, что, к сожалению, во время проведения съемок на Софиевской площади "не выполнили всех необходимых процедур".

"Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем. Мы изначально руководствовались правилом оставить место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения. И эта работа сейчас продолжается. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые поддерживали в течение многих лет", - убеждают в компании.

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Об изъятии машин по состоянию на 19:30 10 августа сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

  • Напомним, в столице на Софийской площади 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт .
  • Полиция открыла уголовное производство.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать ситуацию с созданием ролика с дрифтом на Софийской площади.
Киев
дрифт
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