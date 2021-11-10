В реанимациях 99% COVID-больных - невакцинированы, - Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в реанимационных и отделениях интенсивной терапии 98-99% больных – это невакцинированные граждане
Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 10 ноября.
"Сейчас в реанимационных и отделениях интенсивной терапии 98-99% больных - это именно невакцинированные граждане. Поэтому еще раз призываю: позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих родных и сделайте прививки. Это спасает жизнь", - подчеркнул Шмигаль.
Он добавил, что из 76 тыс. больничных коек в Украине почти 52 тыс. сегодня заняты больными COVID-19.
- Напомним, по состоянию на 10 ноября в 22 областях Украины превышен уровень госпитализаций.
- В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 23 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 816 человек.
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