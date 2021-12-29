В "Реале" перед матчем с "Барселоной" произошла вспышка коронавируса, заболел конкурент Лунина

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".



Положительные тесты на COVID-19 получили вратарь Тибо Куртуа, полузащитники Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и форвард Винисиус Жуниор.



Следующий матч мадридский "Реал" проведет 2 января. "Королевский" клуб сыграет с "Гетафе" на выезде. 12 января их ждет встреча с "Барселоной" в Суперкубке Испании.



Шанс впервые сыграть в основе "Реала" в нынешнем сезоне получил украинец Андрей Лунин. Ведь его главный конкурент по воротам Куртуа вероятнее всего не поправится за четыре дня.

16 ноября сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал два клуба высшего дивизиона чемпионата Испании – "Эспаньол" и "Гранаду".

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