В "Реале" перед матчем с "Барселоной" произошла вспышка коронавируса, заболел конкурент Лунина
Четверо футболистов мадридского "Реала" получили положительные тесты на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Положительные тесты на COVID-19 получили вратарь Тибо Куртуа, полузащитники Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и форвард Винисиус Жуниор.
Следующий матч мадридский "Реал" проведет 2 января. "Королевский" клуб сыграет с "Гетафе" на выезде. 12 января их ждет встреча с "Барселоной" в Суперкубке Испании.
Шанс впервые сыграть в основе "Реала" в нынешнем сезоне получил украинец Андрей Лунин. Ведь его главный конкурент по воротам Куртуа вероятнее всего не поправится за четыре дня.
-
16 ноября сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал два клуба высшего дивизиона чемпионата Испании – "Эспаньол" и "Гранаду".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное