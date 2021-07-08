В "Реале" окончательно определились с будущим украинца Лунина
Украинский вратарь Андрей Лунин останется в мадридском "Реале" на сезон 2021/22
Об этом сообщает Marca .
Андрей Лунин входит в планы нового главного тренера "Реала" Карло Анчелотти и будет получать игровую практику. Боссы мадридского топ-клуба поставили перед итальянцем цель развивать молодых игроков, которые уже есть в команде.
На Лунина рассчитывают не только в Кубке Испании, но и в Ла Лиге и Лиге чемпионов, когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду лишь 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
Также Лунин сыграл 6 матчей за национальную команду Украины.
- 30 марта Лунин признался, что не прочь сменить команду, чтобы получить больше игровой практики.
- 27 апреля стало известно, что Лунин летом может перейти в "Милан" из "Реала".
- 28 апреля Андрей Лунин рассказал, что сожалеет о том, что играл на правах аренды за испанский "Леганес".
- 21 мая стало известно, что "Гранада" активно интересуется Луниным.
- 27 мая "Реал" решил не продавать Лунина .
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