В "Реале" окончательно определились с будущим украинца Лунина

Об этом сообщает Marca .

Андрей Лунин входит в планы нового главного тренера "Реала" Карло Анчелотти и будет получать игровую практику. Боссы мадридского топ-клуба поставили перед итальянцем цель развивать молодых игроков, которые уже есть в команде.



На Лунина рассчитывают не только в Кубке Испании, но и в Ла Лиге и Лиге чемпионов, когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду лишь 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".



Также Лунин сыграл 6 матчей за национальную команду Украины.

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