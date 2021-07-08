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В "Реале" окончательно определились с будущим украинца Лунина

8 июля, 2021 четверг
18:40
Спорт Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин останется в мадридском "Реале" на сезон 2021/22

Об этом сообщает Marca .

Андрей Лунин входит в планы нового главного тренера "Реала" Карло Анчелотти и будет получать игровую практику. Боссы мадридского топ-клуба поставили перед итальянцем цель развивать молодых игроков, которые уже есть в команде.

На Лунина рассчитывают не только в Кубке Испании, но и в Ла Лиге и Лиге чемпионов, когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду лишь 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".

Также Лунин сыграл 6 матчей за национальную команду Украины.

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Андрей Лунин
Карло Анчелотти
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