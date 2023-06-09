В РДК заявили о гибели Даниила Мазника, руководившего штурмом Новой Таволжанки

Об этом сообщил российский добровольческий корпус в телеграмме.

Боец погиб 3 июня, приняв свой последний бой. Это он взял первого пленного в Новой Таволжанке и командовал успешным штурмом села.

"Даниил был с нами почти с самого начала и прошел весь путь, с первых дней становления, когда РДК был просто маленькой бандой, до момента формирования в полноценное подразделение, и лично сделал очень многое для этого преобразования", - говорится в сообщении подразделения.

Также там вспоминают, что Даниил отдал 6 лет своей жизни армии РФ и боролся против нее, зная изнутри "всю несправедливость и гниль этой махины".

Прощание с бойцом состоится 10 июня в 11:00 на Байковом кладбище в Киеве.

Что происходит в Белгородской области

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. В этот раз российские партизаны сосредоточили внимание на городе Шебекино.

3 июня "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.

Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.

Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.

Гладков согласился на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в конце концов не пришел. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленников в обменный фонд украинской стороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов считает, что если в Украину поступят обращения о гумкоридоре для жителей Белгородщины , то наша страна их рассмотрит.

В среду, 7 июня, бойцы легиона "Свобода России" объявили, что считают Крым – временно оккупированной частью Украины.

Также 7 июня командир Российского добровольческого корпуса заявил , что они уже 7 дней контролируют Новую Таволжанку Белгородской области.