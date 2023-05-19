В разведке рассказали, сколько ракет разных типов в месяц может производить РФ
Россияне исчерпали значительный запас ракет, но они способны производить определенное количество ракет в месяц – им удалось наладить производство
Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина .
"Россияне действительно исчерпали значительный запас ракетного вооружения. Однако им удалось наладить производство", – сказал он.
Представитель ГУР подчеркнул, что обломки применяемых россиянами ракет указывают, что это боеприпасы, произведенные в первом квартале 2023 года.
"Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет до "Искандер-М" - пять единиц", - сказал он.
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