В разведке рассказали, сколько ракет разных типов в месяц может производить РФ

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина .

"Россияне действительно исчерпали значительный запас ракетного вооружения. Однако им удалось наладить производство", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что обломки применяемых россиянами ракет указывают, что это боеприпасы, произведенные в первом квартале 2023 года.

"Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет до "Искандер-М" - пять единиц", - сказал он.