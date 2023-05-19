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В разведке рассказали, сколько ракет разных типов в месяц может производить РФ

19 мая, 2023 пятница
11:14
Война с Россией

Россияне исчерпали значительный запас ракет, но они способны производить определенное количество ракет в месяц – им удалось наладить производство

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина .

"Россияне действительно исчерпали значительный запас ракетного вооружения. Однако им удалось наладить производство", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что обломки применяемых россиянами ракет указывают, что это боеприпасы, произведенные в первом квартале 2023 года.

"Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет до "Искандер-М" - пять единиц", - сказал он.

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ГУР
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