В разведке рассказали, почему Путин решил напасть на Украину 24 февраля
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин перенес нападение на Украину на 24 февраля, чтобы оно совпадало с датой вторжения в Крым
Об этом Скибицкий рассказал в интервью The Telegraph .
По его словам, в тылу неприятеля действует украинская агентурная сеть. Именно она сообщила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину изначально планировалось на 15 февраля, однако Владимир Путин лично приказал перенести его на 24 февраля, потому что хотел, чтобы оно совпадало с датой вторжения в Крым в 2014 году.
Скибицкий отметил, что еще в 2015 году перед возглавляемым им отделом была поставлена задача проникнуть в центры принятия решений РФ и она была успешно выполнена.
"Украинцам очень легко работать с противником, потому что у нас был один и тот же язык, один и тот же внешний вид и еще недавно один и тот же менталитет и раньше мы были одной страной. Многие украинцы жили или живут в России и сделали там очень хорошую государственную карьеру. В России много украинцев на руководящих должностях", - сказал Скибицкий.
Он заверил, что у украинской агентуры в РФ есть сильное прикрытие, поскольку там ведется очень интенсивная контрразведывательная работа.
- 25 мая начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин принял окончательное решение о полномасштабной агрессии против Украины только 23 февраля.
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