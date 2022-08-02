Об этом Скибицкий рассказал в интервью The Telegraph .

По его словам, в тылу неприятеля действует украинская агентурная сеть. Именно она сообщила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину изначально планировалось на 15 февраля, однако Владимир Путин лично приказал перенести его на 24 февраля, потому что хотел, чтобы оно совпадало с датой вторжения в Крым в 2014 году.

Скибицкий отметил, что еще в 2015 году перед возглавляемым им отделом была поставлена задача проникнуть в центры принятия решений РФ и она была успешно выполнена.

"Украинцам очень легко работать с противником, потому что у нас был один и тот же язык, один и тот же внешний вид и еще недавно один и тот же менталитет и раньше мы были одной страной. Многие украинцы жили или живут в России и сделали там очень хорошую государственную карьеру. В России много украинцев на руководящих должностях", - сказал Скибицкий.

Он заверил, что у украинской агентуры в РФ есть сильное прикрытие, поскольку там ведется очень интенсивная контрразведывательная работа.

25 мая начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин принял окончательное решение о полномасштабной агрессии против Украины только 23 февраля.

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