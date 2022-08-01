Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, украинское наступление заставило Россию увеличить войска на оккупированном Юге Украины.

"Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. В дальнейшем их планируют применить на Юге нашего государства для ведения боевых действий против ВСУ", - сказал Скибицкий в интервью The Guardian.

Он добавил, что РФ две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон. Также она перебрасывает войска из своего восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.

Также Скибицкий объяснил, почему РФ важно остановить на Востоке и на Юге Украины.

"Если бы Россия выиграла битву на Юге и Востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в РФ", - сказал Скибицкий.

1 августа британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска с Донбасса , чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.

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