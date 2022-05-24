В разведке рассказали, когда Путин принял окончательное решение о нападении на Украину

Об этом Буданов заявил в интервью Украинской правде .

"Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15:00 23 числа. До обеда 23 числа шли еще определенные колебания, подготовка и так далее. До этой даты он мог использовать любой вариант", - сказал Буданов.

Он пояснил, что власти заранее не информировали общество о том, что Россия готовит нападение, чтобы не вызвать панику.

"Чтобы не повлечь заблаговременную панику, которую очень хотела достичь Россия в Украине, чтобы не было значительных колебаний курса валют, оттока капитала, инвестиционный климат, чтобы держался хоть как-то и другие экономические аспекты", - отметил Буданов.

23 мая Кирилл Буданов заявил, что вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину на Владимира Путина было совершено покушение .

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