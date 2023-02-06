Об этом сообщила пресс- служба ГУР Минобороны Украины.

"Что касается дронов, то у РФ реально есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов-"шахедов". По контракту предусмотрено 1750 единиц. Также нужно время для их доставки и подготовки", - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки – будем уточнять количество дронов. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук", – добавил он.

Скибицкий напомнил, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также меняют районы запуска дронов. Также он отметил, что запуск нескольких беспилотников не эффективен, а массированный запуск рассчитан на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в нужные врагу объекты.