Об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона.

По словам Юсова, ВСУ будут освобождать все захваченные Россией территории, поэтому в ближайшее время на всем фронте будут разворачиваться острые события.

"По всей линии столкновения мы видим активные боевые действия. О том, что Россия уведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом. В ближайшее время будут острые события на всем фронте. Мы не говорим о привязке к каким-то датам. Сейчас говорят много о Дне Независимости, хотя этот фактор нужно учитывать", – заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

В разведке также отметили, что военная разведка Украины давно сообщала, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте.

9 августа ГУР опубликовал перехват, в котором говорится, что россияне расстреливают своих солдат, когда те бегут с фронта, а заявляют о них как о пропавших без вести.

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