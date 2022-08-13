В разведке предупредили, что РФ готовит на Запорожской АЭС провокации под украинским флагом
Россияне готовят провокации под украинским флагом на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .
По информации ГУР, оккупанты активно создают "картинку" для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса массовки, которая должна выполнять роль местных жителей и персонала. Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках.
"К стеле "Энергодар" на въезде в город рашисты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой Z. На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения предостерегли в разведке.
В ГУР добавили, что оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное. Один из артиллерийских ударов повредил первый блок насосной станции цеха тепловых и подземных коммуникаций. Другой – привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительную задымление. Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрелов пожарной части.
- 6 августа российские террористы обстреляли площадку Запорожской АЭС и ранили одного работника.
- 9 августа президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму .
- 12 августа представитель России в ООН Василий Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. В то же время в Совбезе РФ заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно.
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