В разведке подтвердили, что крейсер "Москва" уничтожен украинскими ракетами "Нептун"
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что российский крейсер "Москва" был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун"
Об этом Буданов заявил в интервью Spiegel .
По его словам, уничтожение флагмана Черноморского флота РФ украинским комплексом "Нептун" опровергает миф о непобедимой российской армии.
"Корабль был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун. Это еще раз опровергает миф о могущественной русской армии", - сказал Буданов.
Он добавил, что защитные системы крейсера, вероятно, не сработали против украинских ракет.
- Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".
- Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .
- 16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва", прежде чем он затонул.
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