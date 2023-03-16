Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал в эфире телемарафона 16 марта.

По его словам, основным поставщиком боеприпасов в настоящее время является Иран, но РФ ведет переговоры и с другими странами.

"Россия начала испытывать дефицит боеприпасов, мы точно знаем, что активно они работают с Ираном. Да, действительно ведутся переговоры с Мьянмой, со странами африканского континента, со странами Ближнего Востока. Они сейчас направили свои делегации в министерство обороны, службы внешней разведки , другие ведомства и министерства, чтобы как можно больше получить для себя боеприпасов и другого вооружения", - отметил Скибицкий.

Впрочем, многие страны боятся попасть под санкции, поэтому не соглашаются на подобное сотрудничество, отметил представитель ГУР МО.

Также, по словам Скибицкого, Россия сейчас забирает ранее переданное Сирии оружие. А что касается сирийских наемников, то большого их количества на фронте разведка не фиксирует.