В разведке ответили, может ли произойти бунт против Путина в случае фактического поражения России в войне
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов предполагает мятеж в Кремле против диктатора Владимира Путина в случае поражения в войне против Украины, но общество вряд ли его увидит
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
На вопрос, верит ли он в то, что даже в случае фактического поражения России, если Украина выгонит россиян за наши государственные границы, там может быть какой-то бунт против Путина именно на уровне элит, Буданов ответил: "Нет, варианты трансфера власти они рассматривали и уже больше года рассматривают, но не могут никак к этому прийти. Это совершенно другой для нас вопрос. Может ли дворцовый переворот быть? Может".
Однако, по словам начальника ГУР, общество его не увидит.
"Максимум – скажут, что кто-то умер от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки, как это было в 1930-е годы, помните? Это все уже было. Во время Ливонской войны многих казнили как агентов Ливонского государства. Это еще из Средневековья идет", - сказал он.
Разведчик также смоделировал, как может незаметно пройти мятеж против Путина.
"К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все – король умер, да здравствует король!" – предполагает он.
Кроме того, военно-политические элиты России уже обсуждают кандидатуры его преемника. По словам Буданова, там не одна кандидатура. Однако он не называет их.
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