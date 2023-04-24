Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В разведке ответили, может ли произойти бунт против Путина в случае фактического поражения России в войне

В разведке ответили, может ли произойти бунт против Путина в случае фактического поражения России в войне

24 апреля, 2023 понедельник
10:30
Война с Россией

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов предполагает мятеж в Кремле против диктатора Владимира Путина в случае поражения в войне против Украины, но общество вряд ли его увидит

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос, верит ли он в то, что даже в случае фактического поражения России, если Украина выгонит россиян за наши государственные границы, там может быть какой-то бунт против Путина именно на уровне элит, Буданов ответил: "Нет, варианты трансфера власти они рассматривали и уже больше года рассматривают, но не могут никак к этому прийти. Это совершенно другой для нас вопрос. Может ли дворцовый переворот быть? Может".

Однако, по словам начальника ГУР, общество его не увидит.

"Максимум – скажут, что кто-то умер от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки, как это было в 1930-е годы, помните? Это все уже было. Во время Ливонской войны многих казнили как агентов Ливонского государства. Это еще из Средневековья идет", - сказал он.

Разведчик также смоделировал, как может незаметно пройти мятеж против Путина.

"К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все – король умер, да здравствует король!" – предполагает он.

Кроме того, военно-политические элиты России уже обсуждают кандидатуры его преемника. По словам Буданова, там не одна кандидатура. Однако он не называет их.

  • 24 апреля начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил , что если временно оккупированный полуостров Крым освободят раньше Донбасса, то война будет продолжаться. Также он объяснил , почему российская армия, несмотря на значительные потери, пытается захватить Бахмут.
Россия
Владимир Путин
ГУР
Кирилл Буданов
Читайте также:
Олег Барна
22 апреля, 2023 суббота
Последнее интервью Олега Барны: Мос**ли — звери и изверги
22 апреля, 2023 суббота
Израильтяне сражаются и умирают за Украину. В Израиле об их смерти не сообщается
Обстріл. Ілюстрація
22 апреля, 2023 суббота
Россия обстреляла Харьков ракетами С-300
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.67
    Покупка 37.67
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.91
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 апреля
10:41
Украина завоевала две медали в последний день ЧЕ-2023 по борьбе
10:39
Обновлено
Курс валют на 24 апреля: сколько просят за евро и доллар
10:37
Эксклюзив
Сегодня ночью украинские дроны атаковали бухту в Севастополе, - Згурец
10:15
В Воздушных силах заявили, что средства ПВО не могут покрыть всю территорию Украины
10:12
Обновлено
В Севастополе раздались взрывы, оккупационные власти говорят об атаке надводных беспилотников. В ВСУ прокомментировали
10:11
Эксклюзив
Идут тяжелые бои в центре Бахмута, враг подступает с Аллеи роз, - соучредитель DeepState Погорелый
10:09
OPINION
Старость и деменция. Трамп лишит США ядерного оружия?
10:06
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 22-го тура
10:02
Цены на нефть продолжают падать
09:53
Эксклюзив
В районе Кременной позиции россиян расположены в 100 метрах от украинских, - офицер Нацгвардии Дорошенко
09:45
Россияне обстреляли не менее 20 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения
09:34
РосСМИ заявили о падении украинского дрона с 17 кг взрывчатки в Подмосковье
09:17
В ГУР объяснили, почему россияне, несмотря на значительные потери, пытаются захватить Бахмут
09:15
Обновлено
Бахмут
Россияне за сутки убили двоих жителей Бахмута, в области еще двое ранены
09:10
РФ в течение суток выпустила по Херсонщине 412 снарядов, погибли люди
08:55
Эксклюзив
Враг пытается спровоцировать Силы обороны для разоблачения планов и мощностей, - Гуменюк
08:55
Освобождение Крыма раньше Донбасса не будет означать финал в войне, - Буданов
08:33
Южная Корея вернула Японию в "белый список" надежных торговых партнеров
08:31
Американцы развернут группу экспертов по реагированию на стихийные бедствия в Судане
08:21
У побережья Италии за сутки спасли 119 мигрантов
08:06
OPINION
После войны страна станет идеальной жертвой для популистов
08:04
Ночью враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии, а в Николаевской области ВСУ уничтожили БПЛА
07:50
Инфографика
ВСУ за сутки уничтожили 660 российских военных, 11 дронов и 8 танков
07:47
Украина призвала Кипр присоединиться к созданию специального трибунала для РФ
07:38
В ЕС призвали прекратить боевые действия в Судане
07:14
Зеленский объяснил, почему Украине важно не потерять Бахмут
07:10
Российское военное руководство планирует захватить Бахмут до начала украинского контрнаступления, - ISW
06:50
РФ активно применяет авиацию, выпуская крылатые авиабомбы на Луганщине, Донетчине, Запорожье и Херсонщине, - Генштаб
06:41
Twitter безвозмездно восстановил "синюю галочку" знаменитым аккаунтам
06:15
Штаты призвали Южную Корею не восполнять дефицит микросхем в Китае, - СМИ
05:44
Совбез ООН
Америка снизила уровень своего представительства в Совбезе ООН во время председательства РФ
01:54
Эрдоган представил новый танк "Алтай"
01:20
Медведчук
Настоятельница монастыря УПЦ (МП) на Волыни ежедневно молится о Медведчуке
00:42
Азербайджан установил КПП на Лачинском коридоре. Армения просит российских "миротворцев", чтобы те его снесли
00:01
Во Владимирской области РФ расследуют "хлопок": осталось три воронки
2023, воскресенье
23 апреля
23:38
китай
80 европарламентариев просят объявить персоной нон грата посла Китая во Франции
23:14
В 20 странах было роздано 280 тысяч украинских книг, - Зеленский
22:52
Омар аль-Башир (Судан)
Мятежники из спецназа Судана освободили из заключения бывшего президента, - СМИ
22:37
Аналитика
Сергей Згурец
В Бахмуте возросла интенсивность боев, но Силы обороны удерживают часть города. Колонка Сергея Згурца
22:29
Эксклюзив
В Херсонской области полиция возбуждает дела против предпринимателей, работавших в оккупации, - политолог Молчанов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV