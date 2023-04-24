Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос, верит ли он в то, что даже в случае фактического поражения России, если Украина выгонит россиян за наши государственные границы, там может быть какой-то бунт против Путина именно на уровне элит, Буданов ответил: "Нет, варианты трансфера власти они рассматривали и уже больше года рассматривают, но не могут никак к этому прийти. Это совершенно другой для нас вопрос. Может ли дворцовый переворот быть? Может".

Однако, по словам начальника ГУР, общество его не увидит.

"Максимум – скажут, что кто-то умер от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки, как это было в 1930-е годы, помните? Это все уже было. Во время Ливонской войны многих казнили как агентов Ливонского государства. Это еще из Средневековья идет", - сказал он.

Разведчик также смоделировал, как может незаметно пройти мятеж против Путина.

"К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все – король умер, да здравствует король!" – предполагает он.

Кроме того, военно-политические элиты России уже обсуждают кандидатуры его преемника. По словам Буданова, там не одна кандидатура. Однако он не называет их.