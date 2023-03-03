В разведке оценили способность РФ изготовить радиолокационный самолет А-50 в замену поврежденному в Мачулищах
Россия сейчас не способна изготовить радиолокационный самолет А-50 взамен поврежденному в Мачулищах. Промышленность страны-агрессорки сдеградировала
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
"Всего около 10-ти разных модификаций подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить. Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодняшний день, деградированная промышленность Российской Федерации не способна", - рассказал представитель военной разведки. Украины.
Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал , что самолет А-50 определяет, где расположены системы ПВО, отслеживает взлет и посадку, направления движения авиации противника и сопровождает атаки крылатыми ракетами.
- Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва, в результате чего выведен из строя российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 .
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