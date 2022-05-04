В разведке объяснили, зачем Россия нагнетает ситуацию в Приднестровье

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

"Из-за отсутствия заметных успехов в так называемой "специальной операции" против Украины, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья", - заявили в ГУР МО.

В разведке объяснили, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины.

"Они ищут пути распыления сил украинской армии во время сложной оборонной кампании по защите украинского Донбасса и Юга страны. По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в селе Колбасная", – проинформировали в ГУР.





Разведчики добавили, что более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы.

"Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично небоеспособна, а также не имеет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления", - отметили в ГУР.

В разведке резюмировали, что потенциально Приднестровье может быть использовано как плацдарм для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Молдовы, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с Россией через территорию южных областей Украины.

25 апреля в здании "министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы .

В Молдове отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

1 мая издание The Times сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову .

2 мая Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне обострения в непризнанном Приднестровье.

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