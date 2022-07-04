Об этом Буданов рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в настоящее время в Беларуси находится мизерное количество российских военных, а угрозы со стороны белорусской армии, которая сейчас проводит мобилизационные учения на границе с Украиной, он не видит ни сейчас, ни в ближайшей перспективе.

Это абсолютно плановые мероприятия белорусской армии, которые они проводят. Мы знали о них за два с половиной месяца точно до того, как начались первые действия. На данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины не существует "В ближайшей перспективе ее не будет. Как только она появится, поверьте, мы будем почти в тот же миг об этом знать", - заверил Буданов.

2 июля Лукашенко обвинил ВСУ в якобы пуске ракет по белорусской территории. После этого подконтрольные ему ракетные войска "взяли под прицел" столицы соседних государств.

3 июля Александр Лукашенко сказал , что в рамках союзного государства России и Беларуси создана и действует "единая армия". Президент Украины Владимир Зеленский назвал его слова опасным сигналом "прежде всего для белорусского народа".

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