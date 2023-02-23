В разведке объяснили, кто и зачем сдвинул Суровикина с должности командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, почему РФ убрала Суровикина. Он подчеркнул, что единственное в чем россияне правы - это инкриминирование ненормального расхода запасов ракет
Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал винтервью УП.
"Это еще один такой пример внутриусобной борьбы у них. Осенью этот процесс последовал. Тогда Герасимова фактически устранили, хотя он у них второй военный после Шойгу. Герасимов начал искать способы, как устранить Суровикина", - рассказывает Буданов.
В российской армии начали проведение проверок по Суровикину, комиссиям, инспекциям и доведение этих результатов до высшего руководства РФ.
"И вот ближе к зиме он начал, не побоюсь такого высказывания, "специальную операцию" против него. Они нарисовали картину, что исключительно из-за г-на Суровикина был потерян Херсон. Исключительно из-за г-на Суровикина – страшные потери Российской Федерации. Исключительно из-за него возникли проблемы наркомании и алкоголизма в армии", – объясняет глава разведки.
Начальник ГУР сказал, что именно такими методами Герасимов вернул себе позиции.
"Единственное, на мой взгляд, что они реально правильно ему инкриминировали, это был ненормальный расход запасов ракет. На самом деле был доведен почти до нулей по всем категориям ракетного вооружения", - добавил Буданов.
- 11 января российские СМИ сообщили, что глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины.
- 12 января Институт изучения войны отметил, что Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков.
- Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, считает , что в течение месяца российская армия будет испытывать дефицит управления и, возможно, для наших войск это будет окном возможностей для выполнения наступательных или оперативно-тактических действий.
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