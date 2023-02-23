Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал винтервью УП.

"Это еще один такой пример внутриусобной борьбы у них. Осенью этот процесс последовал. Тогда Герасимова фактически устранили, хотя он у них второй военный после Шойгу. Герасимов начал искать способы, как устранить Суровикина", - рассказывает Буданов.

В российской армии начали проведение проверок по Суровикину, комиссиям, инспекциям и доведение этих результатов до высшего руководства РФ.

"И вот ближе к зиме он начал, не побоюсь такого высказывания, "специальную операцию" против него. Они нарисовали картину, что исключительно из-за г-на Суровикина был потерян Херсон. Исключительно из-за г-на Суровикина – страшные потери Российской Федерации. Исключительно из-за него возникли проблемы наркомании и алкоголизма в армии", – объясняет глава разведки.

Начальник ГУР сказал, что именно такими методами Герасимов вернул себе позиции.

"Единственное, на мой взгляд, что они реально правильно ему инкриминировали, это был ненормальный расход запасов ракет. На самом деле был доведен почти до нулей по всем категориям ракетного вооружения", - добавил Буданов.