В разведке не исключают наступления россиян на Купянском направлении
Россияне могут попытаться перейти границу с Украиной на Купянском направлении (Харьковщина). На февраль-март в ГУР МО также прогнозируют обострение на Донбассе
Об этом заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил в интервью Укринформу .
"Будут активные боевые действия на Донецком и Луганском направлениях. (Командующий оккупационными войсками РФ в Украине Валерий, - ред.) Герасимов не выполнил ту задачу, которую перед ним ставили. Первая – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей", - отметил он.
Скибицкий отметил, что эскалацию на этом направлении в ГУР МО прогнозируют на февраль-март.
"Мы еще видим сейчас перебрасывание 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси", - заявил он.
"Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области", - добавил генерал-майор.
- Ранее Скибицкий говорил, что переговоры с Россией возможны только после освобождения всех оккупированных территорий.
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