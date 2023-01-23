В разведке не исключают наступления россиян на Купянском направлении

Об этом заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил в интервью Укринформу .

"Будут активные боевые действия на Донецком и Луганском направлениях. (Командующий оккупационными войсками РФ в Украине Валерий, - ред.) Герасимов не выполнил ту задачу, которую перед ним ставили. Первая – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

Скибицкий отметил, что эскалацию на этом направлении в ГУР МО прогнозируют на февраль-март.

"Мы еще видим сейчас перебрасывание 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси", - заявил он.

"Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области", - добавил генерал-майор.

Ранее Скибицкий говорил, что переговоры с Россией возможны только после освобождения всех оккупированных территорий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb