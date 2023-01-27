В разведке Эстонии считают, что Россия в состоянии продолжать массированные ракетные атаки на Украину еще полгода
Россия продолжает производить высокоточные боеприпасы, поэтому ракетные удары по Украине могут продолжаться, по самому пессимистическому сценарию, еще шесть месяцев
Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, передает ERR.
"С нашей самой оптимистичной точки зрения, это ближайшие три-четыре месяца, или до весны, а с более пессимистичной, шесть-девять месяцев", - сказал он, оценивая возможности России массированно обстреливать Украину ракетами.
Гросберг отметил, что к началу войны у России было около 2500 ракет.
"Было израсходовано от половины до двух третей. Но, как показывают последние фрагменты ракет, Россия в течение всей войны продолжала производить ракеты в дополнение к находившимся на складах", - подчеркнул он.
"Это говорит о том, что в Россию продолжают поступать высокотехнологичные элементы", - добавил Гросберг.
Он отметил, что таким образом оккупанты могут делать ракеты еще очень долго.
- В декабре 2022 года член оборонного комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявлял, что Россия производит до 30 ракет "Калибр" в месяц на имеющихся составляющих.
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