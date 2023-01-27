Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, передает ERR.

"С нашей самой оптимистичной точки зрения, это ближайшие три-четыре месяца, или до весны, а с более пессимистичной, шесть-девять месяцев", - сказал он, оценивая возможности России массированно обстреливать Украину ракетами.

Гросберг отметил, что к началу войны у России было около 2500 ракет.

"Было израсходовано от половины до двух третей. Но, как показывают последние фрагменты ракет, Россия в течение всей войны продолжала производить ракеты в дополнение к находившимся на складах", - подчеркнул он.

"Это говорит о том, что в Россию продолжают поступать высокотехнологичные элементы", - добавил Гросберг.

Он отметил, что таким образом оккупанты могут делать ракеты еще очень долго.

В декабре 2022 года член оборонного комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявлял, что Россия производит до 30 ракет "Калибр" в месяц на имеющихся составляющих.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb