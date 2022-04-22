В разведке допустили военный трибунал над Шойгу в РФ за провалы в войне с Украиной
Из-за провала войны против Украины министра обороны РФ Сергея Шойгу, вероятно, ожидает трибунал
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире всеукраинского телемарафона.
"По сути, он был одним из инициаторов силового решения вопроса по Украине, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России", - заявил Скибицкий.
Украинские разведчики зафиксировали чистки в российской армии и спецслужбах после первого этапа войны.
"Избавились от своих должностей командующий Черноморским флотом, первый заместитель, начальник штаба ЧФ. Смещены с должностей командующий 1-й танковой армией, 6-й армией общевойсковой и командующий 22-м армейским корпусом. Все они сняты с должностей за то, что не выполнили поставленное задание", - рассказал Скибицкий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное