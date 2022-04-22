В разведке допустили военный трибунал над Шойгу в РФ за провалы в войне с Украиной

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире всеукраинского телемарафона.



"По сути, он был одним из инициаторов силового решения вопроса по Украине, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России", - заявил Скибицкий.

Украинские разведчики зафиксировали чистки в российской армии и спецслужбах после первого этапа войны.

"Избавились от своих должностей командующий Черноморским флотом, первый заместитель, начальник штаба ЧФ. Смещены с должностей командующий 1-й танковой армией, 6-й армией общевойсковой и командующий 22-м армейским корпусом. Все они сняты с должностей за то, что не выполнили поставленное задание", - рассказал Скибицкий.