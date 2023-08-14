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В разведке допустили вероятность массированных ракетных обстрелов Украины в День Независимости

14 августа, 2023 понедельник
15:49
Война с Россией

РФ может прибегнуть к массированной ракетной атаке в День Независимости Украины, который ежегодно отмечают 24 августа. Людям следует реагировать на сигналы воздушной тревоги

Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Конечно, на День Независимости Украины агрессивная Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться днем раньше или позже. Или длиться несколько дней и несколько волн. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев", - сказал он.

По его словам, во время воздушной тревоги людям лучше находиться в укрытиях. В то же время, бояться должны оккупанты, а не украинцы.

"Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как и в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует", - подчеркнул Скибицкий.

Новости
Украина
ракетний удар
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