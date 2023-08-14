Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Конечно, на День Независимости Украины агрессивная Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться днем раньше или позже. Или длиться несколько дней и несколько волн. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев", - сказал он.

По его словам, во время воздушной тревоги людям лучше находиться в укрытиях. В то же время, бояться должны оккупанты, а не украинцы.

"Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как и в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует", - подчеркнул Скибицкий.