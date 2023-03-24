Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в twitter.

В марте 2023 года Россия передислоцировала не менее 1000 военнослужащих, проходивших обучение на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.

Несмотря на то, что новая ротация российских войск не отмечена, РФ оставила палаточный лагерь на месте, предполагая возможность продолжения программы обучения, говорят эксперты.

"Тот факт, что Россия прибегла к обучению своего персонала в гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, насколько российская "специальная военная операция" серьезно нарушила систему подготовки российских вооруженных сил – инструкторы преимущественно были размещены в Украине", – пишет британское минобороны.

Также разведчики не исключают, что Россия, вероятно, рассматривает косвенную поддержку операции Беларусью как важный политический сигнал.