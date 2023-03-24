В разведке Британии сказали, какую цель преследуют россияне, используя территории Беларуси
Территорию Беларуси и белорусских инструкторов россияне используют для обучения своих мобилизованных
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в twitter.
В марте 2023 года Россия передислоцировала не менее 1000 военнослужащих, проходивших обучение на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.
Несмотря на то, что новая ротация российских войск не отмечена, РФ оставила палаточный лагерь на месте, предполагая возможность продолжения программы обучения, говорят эксперты.
"Тот факт, что Россия прибегла к обучению своего персонала в гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, насколько российская "специальная военная операция" серьезно нарушила систему подготовки российских вооруженных сил – инструкторы преимущественно были размещены в Украине", – пишет британское минобороны.
Также разведчики не исключают, что Россия, вероятно, рассматривает косвенную поддержку операции Беларусью как важный политический сигнал.
- Утром 24 марта Генштаб ВСУ отмечал, что Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Республики Беларусь. Однако формирований наступательных группировок не отмечено.
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