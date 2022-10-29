В Разведке Британии нашли признаки скорого бегства россиян из Херсона
Действия российских оккупантов в захваченном Херсоне свидетельствуют, что они готовятся к скорому бегству из города
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 27 октября глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что в настоящее время областной центр покинули более 70 тыс. человек.
26 октября коллаборант также утверждал, что из города увезли останки российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его гробницы в кафедральном соборе.
"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием Россией украинских земель в XVIII веке и подчеркивает вес, который Путин почти наверняка придает историческому оправданию вторжения. Этот символический вывоз останков Потемкина и перемещение гражданского населения свидетельствуют о намерении России ускорить выход из этого региона", - допустили в британской разведке.
- 26 октября Владимир Сальдо сообщил, что россияне вывезли из города на левый берег Днепра останки российского князя Григория Потемкина.
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