В разрушенном ракетой РФ доме в Днепре уничтожено более 200 квартир, разбор завалов продолжается, - ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко совершил рабочую поездку на Днепропетровщину, где осмотрел разрушенный многоэтажный дом в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Спасательная операция, разбор завалов не закончится, пока не будут найдены тела всех погибших. На данный момент погибших 40 человек. Что касается травмированных, то несколько тех, кто действительно в тяжелом состоянии, среди них - один ребенок", - сообщил Кирилл Тимошенко.
По словам заместителя руководителя Офиса Главы государства, сейчас главная задача – это помощь всем, кто пострадал в результате этой катастрофы.
"Отселен практически весь дом. Сейчас и город, и область подготовили много мест для временного расположения всех семей. Будет решение городских и областных властей относительно материальной помощи всем семьям погибших, и всем, кто потерял свое жилье, и тем, чье жилье пострадало "Мы понимаем, что более 200 квартир фактически разрушены, и наша самая главная задача – расселить всех людей и помочь в восстановлении этого дома", – отметил он.
Тимошенко рассказал, что после того, как будут расчищены завалы, будут работать эксперты и сделают оценку о возможности восстановления дома.
"Уже сегодня в уцелевших подъездах было восстановлено электроснабжение. Спасибо всем спасателям, волонтерам и горожанам", – сказал заместитель руководителя Офиса Президента.
- Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.
- Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых предположительно привели к ракетной атаке по многоэтажке в Днепре.
- По состоянию на 21:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек (из них 3 ребенка), травмированы 77 человек (из них 14 детей), получено 47 сообщений о безвестно пропавших.
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