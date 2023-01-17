Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Спасательная операция, разбор завалов не закончится, пока не будут найдены тела всех погибших. На данный момент погибших 40 человек. Что касается травмированных, то несколько тех, кто действительно в тяжелом состоянии, среди них - один ребенок", - сообщил Кирилл Тимошенко.

По словам заместителя руководителя Офиса Главы государства, сейчас главная задача – это помощь всем, кто пострадал в результате этой катастрофы.

"Отселен практически весь дом. Сейчас и город, и область подготовили много мест для временного расположения всех семей. Будет решение городских и областных властей относительно материальной помощи всем семьям погибших, и всем, кто потерял свое жилье, и тем, чье жилье пострадало "Мы понимаем, что более 200 квартир фактически разрушены, и наша самая главная задача – расселить всех людей и помочь в восстановлении этого дома", – отметил он.

Тимошенко рассказал, что после того, как будут расчищены завалы, будут работать эксперты и сделают оценку о возможности восстановления дома.

"Уже сегодня в уцелевших подъездах было восстановлено электроснабжение. Спасибо всем спасателям, волонтерам и горожанам", – сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.

Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых предположительно привели к ракетной атаке по многоэтажке в Днепре.

По состоянию на 21:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек (из них 3 ребенка), травмированы 77 человек (из них 14 детей), получено 47 сообщений о безвестно пропавших.

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