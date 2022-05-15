В разных регионах РФ уже 11 раз поджигали военкоматы, - СМИ

Об этом сообщает информационное издание Baza.

Поджоги произошли в поселке Пронск Рязанской области и городе Волгоград.

В Пронске неизвестные подошли к военкомату около 3 часов ночи и попытались поджечь дверь, а затем и оконную раму. Огонь не распространился, здание уцелело.

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Пожар в военном комиссариате по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам Волгограда начался около 2 часов ночи. Пламя распространилось из подсобки. Огонь охватил 20 квадратных метров подсобного помещения.

"Когда пламя погасили, чуть позже, сотрудники полиции обнаружили в помещении разбитую стеклянную бутылку с куском ткани - судя по всему, кто-то бросил туда "коктейль Молотова". Рядом с военкоматом была также обнаружена литровая пластиковая бутылка", - говорится в сообщении.

Сейчас поджигателей ищут силовики.

Напомним, в 2019 году американский аналитик Януш Бугайский в колонке под названием "Управляя распадом России" (Managing Russia's dissolution ), опубликованной в близкой к Конгрессу вашингтонской газете The Hill, призвал страны Запада наладить связи с разными российскими регионами и поддержать "их мирный переход к [собственной] государственности" .

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