В разных районах Мелитополя раздались взрывы, - мэр
Вечером 21 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Россияне сообщают о работе ПВО
О взрывах сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Очередная жаркая ночь для кафиров: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли". – написал городской голова.
Российские "СМИ" со ссылкой на глав оккупационной администрации сообщают о работе системы противовоздушной обороны в Мелитополе.
"Система ПВО сработала, по предварительным данным, в Мелитополе, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов", - пишет российское издание ТАСС.
- 19 августа во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали электросопротивление , вероятно, чтобы помешать рашистам подсоединению Запорожской АЭС к российской системе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное