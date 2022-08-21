В разных районах Мелитополя раздались взрывы, - мэр

О взрывах сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Очередная жаркая ночь для кафиров: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли". – написал городской голова.

Российские "СМИ" со ссылкой на глав оккупационной администрации сообщают о работе системы противовоздушной обороны в Мелитополе.

"Система ПВО сработала, по предварительным данным, в Мелитополе, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов", - пишет российское издание ТАСС.

19 августа во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали электросопротивление , вероятно, чтобы помешать рашистам подсоединению Запорожской АЭС к российской системе.

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