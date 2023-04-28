Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

В начале разговора Владимир Зеленский сообщил главе Европейского Совета о последствиях очередной атаки РФ на украинские города, в результате которых погибли мирные жители, в том числе дети. Также президент поблагодарил Шарля Мишеля за поддержку Украины ЕС.

Глава государства выразил обеспокоенность по поводу запрета отдельными соседними государствами на ввоз украинской аграрной продукции.

"Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьет по Украине, которая противостоит российской агрессии, как экономически, так и политически... Лучшим решением стало бы продление беспошлинной торговли на неограниченный срок. Такое решение выгодно как для Украины, так и для ряда соседних государств – членов ЕС, уже имеющих существенные конкурентные преимущества от увеличения украинского экспорта, а их население получает доступ к дешевой и качественной украинской продукции", - сказал он.

Отмечается, что председатель Евросовета выразил готовность быть причастным к разрешению этой ситуации и дальнейшей коммуникации.