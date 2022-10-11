Мы знаем, что Пентагон решительно ответит на любую попытку ядерной атаки со стороны россиян, и что Кремль об этом был подробно информирован. Желательный для американцев вариант – это уничтожить российскую армию обычными средствами без ввода войск НАТО на территорию Украины.

Важно, что против угроз Путина выступили Индия и Китай, хотя они сотрудничают с Россией в экономической сфере. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил (2 октября), что во время встреч с лидерами этих стран в Самарканде (Казахстан, 15–16 сентября) Путин "получил очень четкие сигналы относительно того, что допустимо, а что неприемлемо".

Таким образом, самый важный "порог эскалации войны" с применением ядерного оружия преодолен в глобальном масштабе. Чтобы справиться с этим вызовом, требовались и нужны соответствующие средства, стратегия и сильное лидерство. Сообщество демократических государств имеет все.

Деэскалация через эскалацию

После включения оккупированных частей Украины в состав России (30 сентября) президент Джо Байден сказал, что Америка и мир никогда не признают попытки аннексии украинской территории и не откажутся от поддержки Украины. И добавил: "Америка и ее союзники не дадут, подчеркиваю, не дадут себя запугать Путину и его безответственным словам и угрозам". Он также отметил: "Америка вместе со своими союзниками в НАТО полностью готова защищать каждый сантиметр территории НАТО – каждый сантиметр. Поэтому, господин Путин, не поймите неправильно то, что я говорю. Каждый сантиметр".

Поддержка Украины, но защита территории НАТО. Принципиальная разница в формулировках, которая позволяет воспроизвести угрозы Кремля и заглянуть за кулисы российско-американских переговоров об угрожающем превращении войны в Украине в глобальную ядерную бойню.

После поражения россиян под Харьковом (6–15 сентября) Путин и его окружение запаниковали, потому что им в глаза заглянул развал фронта на всей протяженности (850 км). Они стали говорить, что намерены применить тактическое ядерное оружие. И говорили так, будто решение уже принято. В своем ответе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США среагируют таким образом, который будет иметь "катастрофические последствия" для России.

Сценарий этого озвучивали по секретным каналам, в частности в разговоре между министром обороны генералом Ллойдом Остином и министром обороны России Сергеем Шойгу. Тогда со стороны россиян, вероятно, звучали угрозы "ударов по логистическим пунктам, среди прочего и на территории Польши", – как в интервью для CNN отметил член комиссии по разведке сенатор Марко Рубио.

Верим, что именно так и было, потому что дело не новое. Во время визита в Польшу (25–26 марта) президент Байден посетил среди прочего и американскую базу в аэропорту в Ясенке близ Жешува, где дислоцируется 82-я воздушно-десантная дивизия США. Несколькими днями ранее россияне ударили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по целям на Западе Украины. Это был сигнал о готовности к удару по американской базе в Ясенке в надежде, что американцы и лично президент Байден испугаются. И перестанут поддерживать украинцев.

США не испугались. Во второй декаде сентября военные базы в Эстонии, Латвии, Литве, Румынии и Польше посетил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. В Польше он проверил безопасность и уровень готовности базы, которую, как сообщают американские СМИ, "защищают две батареи реактивных систем залпового огня Patriot". Он сделал это в условиях неопределенности того, "как Россия может ответить на потери в Украине", и заверил: "Как уже много раз говорил президент Байден, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Польша является страной, на которую распространяется действие статьи 5" ( TVN 24, 19 сентября).

Из этого следует вывод, что Кремль равнозначно озабочен как проблемами неудач на фронтах войны в Украине, так и желанием нанести прямой удар по НАТО. Чтобы привести к "деэскалации через эскалацию", что является излюбленной стратегией Путина. Он не изменил целей своей политики: перевернуть международный порядок в глобальном масштабе, а свою речь 30 сентября почти полностью посвятил яростным, откровенно безумным нападкам на Запад.

Отрабатывали все сценарии

В середине декабря прошлого года Россия поставила США и НАТО ультиматум: подписание Соединенными Штатами "гарантии безопасности" России с требованием выхода Альянса из Центральной и Восточной Европы. Ибо именно об этом говорилось в требовании возвращения инфраструктуры НАТО к состоянию до 1997 года, то есть до принятия Польши, Чехии и Венгрии в Североатлантический альянс.

В начале февраля этого года Путин получил ключевого союзника, когда подписал с китайским лидером Си Цзиньпином декларацию о дружбе между Россией и Китаем, которая "не имеет границ" и "не имеет "запрещенных" сфер для сотрудничества". В ключевом пункте документа они выступили против "дальнейшего расширения НАТО", а китайская сторона поддержала "выдвинутые Российской Федерацией предложения по созданию долгосрочных и юридически обязательных гарантий безопасности в Европе".

Цели российского сатрапа были ясны: восстановление империи, распад ЕС и НАТО и уход Америки из Европы. "Великого китайского брата" восхитила перспектива "навести порядок" в своем окружении после того, как Россия "поставит США на колени". Благодаря молниеносному успеху российской "специальной операции" в Украине, а после ее завершения - маршу российских танков дальше на запад и север.

С 2009 года и каждые 4 года российская и белорусская армия принимают участие в учениях "Запад". Готовились к нескольким сценариям. Подавление восстаний польского меньшинства в Беларуси, которое должны были поддержать добровольцы из Польши, а затем польская армия. После их разгрома в планах было пробить коридор в Калининградскую область с наступлением на страны Балтии и на Восток Польши. Этот сценарий также предусматривал применение ядерного оружия, а первые сообщения об этом ("нападение на Варшаву") были опубликованы в британских СМИ в сентябре 2013 года ("Запад 2013").

Последние учения "Запад" прошли в сентябре прошлого года и были интегрированы с планами агрессии против Украины. Отрабатывался вариант ядерного удара. И это не были придуманные страхи поляков, литовцев, латышей и эстонцев. В стратегических планах путинского режима безопасность Украины, Польши, стран Балтии и всего восточного фланга НАТО - сообщающиеся сосуды. Когда Россия в одном месте говорит "А" и Запад подвергается шантажу, то в следующем Кремль почти сразу скажет "Б".

Поэтому голоса некоторых польских экспертов, в том числе военнослужащих в отставке, о том, что нет угрозы ядерного нападения на Польшу, не соответствуют действительности. Такая опасность, к сожалению, существует и она не меньше вероятности ядерного удара по Украине.

Добавлю, что для долгосрочной обороны восточного фланга НАТО столь же важной, как возвращение Крыма Украине (безопасность бассейна Черного моря, а также Средиземного моря), является демилитаризация Калининградской области, как минимум – вывод оттуда ядерного оружия и его носителей.

Пять-шесть бригад позволят вернуть Крым

В вопросе принятия или непринятия Украины в НАТО утратил актуальность аргумент о необходимости "стратегического сдерживания" Альянса, чтобы не "раздражать и не унижать" Россию. Для ее безопасности ускоренное присоединение Финляндии и Швеции к Альянсу является большим вызовом, чем присоединение государства на Днепре. Хотя бы учитывая близость Санкт-Петербурга и Москвы к финской границе, а также порты расположения Северного флота, корабли которого оснащены ядерным оружием. Речь идет также о конкуренции в тающей Арктике с ее природными ресурсами и ролью открытой Северной магистрали для мирового судоходства. Это территория, на которую единоправно претендовала Россия, что также интересно глобальным планам Китая. Сейчас это закрытый вариант и для Москвы, и для Пекина.

Против вступления Украины в НАТО также не действует аргумент "неумирания" солдат стран-членов за Херсон, Донецк, Мариуполь или Севастополь. Украинская армия не нуждается в привлечении войск Альянса для победы над Россией, даже с учетом общей мобилизации и возможного наступления белорусских войск.

Мобилизационный потенциал Вооруженных Сил Украины составляет 3,5–4 млн человек. Перед полномасштабным вторжением 24 февраля главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявлял, что для отпора врагу может потребоваться вооружение для 1,5-2 млн человек. В армию призваны более 700 тысяч человек, а весь сектор безопасности и обороны обслуживает 1 млн солдат и офицеров. Поэтому украинцы располагают значительными человеческими ресурсами для продолжения войны.

В Великобритании завершается обучение 10 тысяч украинских военных, на прошлой неделе ЕС принял решение об обучении еще 15 тысяч. Это значит, что в общей сложности будут подготовлены 5-6 общевойсковых бригад. Силы, позволяющие провести очередное наступление на одном из стратегических направлений и освободить Крым.

Украинцы нуждаются в современном вооружении, системах противовоздушной обороны, боеприпасах, данных разведки и военных учениях. То есть, в том, что они уже получают или покупают в демократических странах. Но все еще в слишком малых количествах и с ограничениями, когда речь идет о западных танках и самолетах. Недавно Пентагон анонсировал поставку ракет дальностью до 300 км, благодаря которым украинцы могут атаковать цели в Крыму. Так что одно из ограничений было снято.

Танки и штурмовые самолеты – это наступательное оружие, применение которого ускорило бы победу украинской армии. Но в Вашингтоне считают, что темпы украинского наступления достаточные, а украинцам хватает танков и самолетов советского производства. Тем более что во время наступления в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях они захватили огромное количество российской техники. Кроме того, в Пентагоне считают, что украинские Воздушные силы сохранили 80% своего потенциала и эффективны. И что для нужд сегодняшних операций достаточно самолетов советского производства.

С Путиным не буду говорить

"Мы де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины - реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия", - это ключевой фрагмент выступления президента Владимира Зеленского после подписания (вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком) заявки на вступление в НАТО (30 сентября).

Киев хочет, чтобы Альянс использовал упрощенную процедуру, как для Финляндии и Швеции, то есть без предварительного периода по Плану членства (Membership of Action Plan – MAP). Зеленский знает, что это может быть сложно, потому он предложил переходный период с подписанием договора о гарантиях безопасности для Украины. Черновик документа был обнародован 13 сентября в виде "Киевского договора безопасности" ("The Kyiv Security Compact").

Предложение было подготовлено группой под руководством бывшего генсека НАТО Андреса Фога Расмуссена и руководителя канцелярии президента Украины Андрея Ермака. Ее первоочередной задачей была наработка решений, вошедших в мирный договор Украины и России, над которым в марте работали украинская и российская стороны переговоров. Шли поиски компромисса между целями Кремля и позицией Киева, что оказалось таким же реальным, как и решение проблемы квадратуры круга.

Для Путина государство и украинский народ не существуют, поэтому каждый договор "о мире" он рассматривает как "передышку" перед новой инвазией. А также как способ разрушения поддержки Киева Западом и принуждения Зеленского подписать соглашение, которое будет мертвым на момент объявления. Чтобы постоянно шантажировать Украину и Запад обвинениями в невыполнении обязательств.

Украинцы стремятся к миру и безопасности перед агрессивной Россией. Поэтому предложение, чтобы гарантом такого состояния была Москва, было равнозначно приглашению серийного убийцы в дом жертвы и выбрасыванию ключа за дверь. Абсурд, соперничающий с бессмыслицей, в который могли поверить сторонники мысли, что "надо дать Путину сохранить лицо".

Сейчас это уже прошлое. Об аннексии оккупированных частей Украины Россией Зеленский заявил, что может говорить о мире со следующим президентом России, потому что дискуссии с Путиным потеряли смысл. Украинский президент играл жестко, потому что испытывает вдохновение от успехов своей армии и помощи Запада. А также от стремительного роста проблем врага в собственном дворе. Может также смотреть в будущее, то есть на перспективу членства Украины в ЕС и НАТО. Однако по непонятным причинам украинская власть решила немного свернуть в сторону с главной дороги.

Украинцы почувствовали себя легковерными

По нескольким причинам рассмотрение "The Kyiv Security Compact" как основы гарантии безопасности Украины (при вступлении в Альянс) – плохая идея. Во-первых, в документе, правда, не упоминается Россия как "гарант безопасности" Украины, но в содержании проскакивает опасение "раздражать" Россию, потому что перечисляются формы военной помощи, которые сейчас оказывают США, "коалиция добровольцев" из Рамштайна и НАТО. В нем также описывается механизм наложения Западом санкций на Россию, если ее вторжение повторится.

Однако "The Kyiv Security Compact" молчит об ответе "гарантов" на угрозу применения Россией оружия массового поражения, что является абсолютно принципиальным вопросом безопасности Украины. Не только в будущем, но сейчас и в ближайшее время.

Во-вторых, дважды в одну реку не войдешь. В 1994 году Киев отказался от третьего в мире ядерного арсенала (Будапештский меморандум), получив гарантии от США, Великобритании и России (а также Китая и Франции) об уважении его суверенитета и территориальной целостности. Правда, в Меморандуме было громко о "гарантиях безопасности" для Украины, но в 2014 году оказалось (как американцы высказывались), что речь идет о "заверениях", не имеющих обязательств.

Украинцы были возмущены тем, что их обманули и что они повели себя как совсем наивные. Это мало помогло, потому что до вторжения 24 февраля этого года Запад был озабочен тем, чтобы "не раздражать медведя" и чтобы медведь мог "сохранить лицо".

В-третьих, отсутствие в "гарантиях безопасности" какого-либо упоминания об ответе на применение оружия массового поражения против Украины - это приглашение агрессору проверить эти "гарантии" всеми доступными средствами.

В-четвертых, только военный союз может дать реальную гарантию безопасности перед опасностью агрессии со стороны сверхдержавы, обладающей вторым ядерным арсеналом в мире. С перечнем взаимных обязательств и перечнем реакций на любые формы агрессии. В современных реалиях только НАТО отвечает критериям такого союза, поскольку обладает достаточным потенциалом ядерного сдерживания.

В-пятых, не стоит придумывать колесо. Финляндия и Швеция получили от США и Великобритании гарантии безопасности на время до полного принятия в НАТО, поскольку после этого факта вступит в силу ст. 5 Вашингтонского контракта. Де-факто Вашингтон и Лондон заключили военный союз с Хельсинки и Стокгольмом. Такая же модель должна быть использована в случае с Киевом.

Украинские навыки – это бесценный капитал для НАТО

Поэтому против членства Украины в НАТО нет никаких аргументов. Более того, членство Украины в Союзе укрепит евроатлантическое сообщество и все сообщество демократических стран мира. Ибо война в Украине является самым горячим фрагментом противостояния, на который Россия и поддерживающие ее авторитарные государства указывают "коллективному Западу" и сообществу демократических государств. От исхода этой битвы зависит будущее нашего земного шара в XXI веке.

Ответ демократических государств на нападение авторитарных режимов должен быть комплексным, с четко определенной стратегической структурой, как на настоящий момент, так и на следующие десятилетия. Такой подход возможен при успехах украинской армии на фронте и реакции США и всего Запада на угрозы Кремля. Тем более что украинцы мотивированы и героичны, а их генералы умеют планировать оборонительно-наступательные операции и их реализацию. Это бесценный капитал, поэтому нужно принимать их в свой союз, осознавая, что они делают большой кусок работы для других участников, платя за это невероятно высокую цену.

Статья переведена из издания " Wyborcza.pl "