В райсовете сообщили, что россияне пытаются размещать ПВО за пределами Бердянска, чтобы местные не помогали корректировать ВСУ
Заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов отметил, что ВСУ удачно уничтожает российскую технику вокруг Бердянска.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Местные слышат много взрывов в Бердянском районе, но информации нет, потому что летит за пределами города. Вчера был прилет туда, где оккупанты располагали ПВО, а это окрестности города. Мы понимаем, что россияне закрывают побережье. Сегодня местные слышали взрывы над небольшой деревней. Николаевка. Однозначно там что-то происходило, но нет конкретных результатов, потому что в деревне практически нет местного населения и интернета", - подчеркнул Дудукалов.
По его словам, оккупанты разместили ПВО вокруг Бердянска, так как в районе размещен личный состав армии РФ.
"Каждая деревня - это казарма и воинская часть. В каждом пустом доме живут оккупанты. Также в Бердянск приезжают топ чиновники и топ командования РФ, потому что это самая отдаленная точка от фронта. Все движения техники прикрываются ПВО, которую ВСУ удачно уничтожает", - добавил. Дудукалов.
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