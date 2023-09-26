В райсовете сообщили, что россияне пытаются размещать ПВО за пределами Бердянска, чтобы местные не помогали корректировать ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Местные слышат много взрывов в Бердянском районе, но информации нет, потому что летит за пределами города. Вчера был прилет туда, где оккупанты располагали ПВО, а это окрестности города. Мы понимаем, что россияне закрывают побережье. Сегодня местные слышали взрывы над небольшой деревней. Николаевка. Однозначно там что-то происходило, но нет конкретных результатов, потому что в деревне практически нет местного населения и интернета", - подчеркнул Дудукалов.

По его словам, оккупанты разместили ПВО вокруг Бердянска, так как в районе размещен личный состав армии РФ.

"Каждая деревня - это казарма и воинская часть. В каждом пустом доме живут оккупанты. Также в Бердянск приезжают топ чиновники и топ командования РФ, потому что это самая отдаленная точка от фронта. Все движения техники прикрываются ПВО, которую ВСУ удачно уничтожает", - добавил. Дудукалов.