В районе Воздухофлотского проспекта в Киеве стреляют с обеих сторон. Есть видео
Вечером в субботу, 26 февраля 2021 года, с наступлением темноты произошел интенсивный стрелковый бой вблизи столичного Воздухофлотского моста
Видеосъемку фрагмента боя в 20:17 обнародовал экс-нардеп Мустафа Найем, передает Еспресо.TV.
"Стрельба у здания Министерства инфраструктуры", - отметил он.
Рядом, напомним, находится также детская больница "Охматдет".
Есть еще одно видео от очевидцев, появилось в 20:43.
- Рядом расположено и главное здание Генштаба ВСУ.
- В Киеве действуют группы российских диверсантов.
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