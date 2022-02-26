В районе Воздухофлотского проспекта в Киеве стреляют с обеих сторон. Есть видео

Видеосъемку фрагмента боя в 20:17 обнародовал экс-нардеп Мустафа Найем, передает Еспресо.TV.



"Стрельба у здания Министерства инфраструктуры", - отметил он.



Рядом, напомним, находится также детская больница "Охматдет".



Есть еще одно видео от очевидцев, появилось в 20:43.

Рядом расположено и главное здание Генштаба ВСУ.

В Киеве действуют группы российских диверсантов.





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