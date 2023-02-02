Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

"В районе Угледара ситуация остается сложной. В этом районе появилось подразделение СОБР, но оно появилось не для штурмовых действий, а для подавления бунтов", - рассказал Дмитрашковский.

Сообщается, что морально-психологическое состояние российской армии на том направлении "несколько подавленное".

"Они не верят военному руководству. Именно поэтому там появилось полицейское подразделение СОБР", - добавил начальник пресс-центра.

Справочно. Подразделение СОБР – это специальный отряд быстрого реагирования РФ.

В Главном управлении разведки рассказали, что российский президент Владимир Путин приказал до марта захватить всю территорию Донетчины и Луганщины.

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