В районе Угледара появилось подразделение СОБР для подавления бунтов в росармии, - Дмитрашковский
Российское военное руководство перебросило на Донетчину спецподразделение быстрого реагирования СОБР для подавления бунтов среди своих военных
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.
"В районе Угледара ситуация остается сложной. В этом районе появилось подразделение СОБР, но оно появилось не для штурмовых действий, а для подавления бунтов", - рассказал Дмитрашковский.
Сообщается, что морально-психологическое состояние российской армии на том направлении "несколько подавленное".
"Они не верят военному руководству. Именно поэтому там появилось полицейское подразделение СОБР", - добавил начальник пресс-центра.
Справочно. Подразделение СОБР – это специальный отряд быстрого реагирования РФ.
- В Главном управлении разведки рассказали, что российский президент Владимир Путин приказал до марта захватить всю территорию Донетчины и Луганщины.
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