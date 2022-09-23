Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года", - идется в сообщении.

С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлены 105 тел погибших российских военнослужащих. Также осуществляются подготовительные меры по принятию еще 200 тел в ближайшее время.

В результате действий войск РФ за 22 сентября пострадало более 45 населенных пунктов Украины. Однако ВСУ отразили атаки противника в районах Купянска, Спорного, Майорска, Зайцево, Авдеевки, Новомихайловки, Опросного и Каменки.

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